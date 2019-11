TECHNICOLOR change de Directeur général

(AOF) - Lors de sa réunion du 5 novembre 2019, le Conseil d'administration de Technicolor a nommé Richard Moat en tant que Directeur général de la société en remplacement de Frédéric Rose. Anne Bouverot, Présidente du Conseil, a déclaré : "En ma qualité de Présidente du Conseil d'administration, je me réjouis de la nomination de Richard Moat en tant que Directeur général de Technicolor. Richard a par le passé redressé avec succès plusieurs entreprises. Avec le soutien unanime du Conseil, il dirigera Technicolor avec l'objectif de créer de la valeur à long terme sur fond de rigueur financière.

Le Conseil d'administration de Technicolor et Frédéric Rose sont convenus que celui-ci quitte ses fonctions de Directeur général de la société.

Richard Moat dispose d'un solide bilan de Directeur général ayant mené avec succès des transformations dans le secteur des télécoms et médias. En tant que Directeur général de Eir Limited, premier opérateur de telecoms irlandais, il a mené à bien le redressement de la société, tout en créant plus de 1 milliard d'euros de valeur actionnariale. Richard a rejoint Eir en 2012 en tant que Directeur financier avant d'en devenir Directeur général de 2014 à 2018.

Auparavant, Richard Moat a été Directeur général adjoint et Directeur financier d'Everything Everywhere Limited, le premier opérateur de téléphonie mobile du Royaume-Uni à l'époque. Avant cela, il a passé 17 ans au sein du groupe Orange, notamment en tant que Directeur général d'Orange Roumanie, Directeur général d'Orange Danemark et Directeur général d'Orange Thaïlande.

Cette annonce, qui est intervenue en parallèle à la publication à son point d'activité du troisième trimestre, permet une progression de 4,42% à 0,83 euro de l'action Technicolor.

Le spécialiste des technologies de l'image et du son précise qu'il a " enregistr" un trimestre solide, marquant une amélioration des performances d'Ebitda ajusté et de Flux de trésorerie disponible par rapport à l'année dernière malgré des ventes légèrement inférieures à taux de change constants par rapport au troisième trimestre de 2018 ". Technicolor ne fournit plus que des commentaires qualitatifs s'agissant de ses performances trimestrielles.

Il a maintenu ses perspectives d'activités. La rentabilité du groupe au second semestre devrait s'améliorer de manière significative, grâce à la saisonnalité positive habituelle du second semestre et à un effet de rattrapage tant pour Services de Production que pour Maison Connectée malgré l'impact négatif sur le fonds de roulement du changement de notation par les agences de notation