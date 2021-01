TECHNICOLOR cède son activité Post Production pour 30 millions d'euros

(AOF) - Technicolor a annoncé le rachat par Streamland Media de son activité Post Production pour 30 millions d'euros, sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'achat d'actions par le Directeur général et la nomination d'un nouveau censeur au Conseil d'administration. La vente devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.

" Cette décision renforce la capacité de Technicolor à se concentrer et à développer ses studios de création phares (The Mill, MPC, Mr.X et Mikros Animation) spécialisés dans le CGI (y compris VFX et animation), qui est de plus en plus demandé dans le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux video et les événements en direct " a expliqué le spécialiste des technologies de l'image et du son.

Ce dernier ajoute que la performance actuelle des activités opérationnelles est en ligne avec les attentes du groupe.

Comme annoncé précédemment au marché lors du processus de restructuration financière, Richard Moat, Directeur général de Technicolor, a acquis 585 825 actions Technicolor au cours du mois de décembre à un prix moyen de 1,83 euro, soulignant son engagement pour l'avenir du groupe.

Le Conseil d'administration a nommé Angelo, Gordon & Co., L.P. comme censeur du Conseil d'administration, et il sera représenté par Julien Farre, actuellement Directeur exécutif chez Angelo Gordon à Londres. Ayant rejoint Angelo Gordon en 2012, Julien se concentre sur des situations particulières d'entreprises européennes et a représenté le fond en tant que membre de conseils d'administration de plusieurs investissements d'Angelo Gordon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.