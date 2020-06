TECHNICOLOR annonce un accord de principe sur sa restructuration financière

(AOF) - Technicolor, dont l'action est suspendue depuis jeudi 18 juin, a annoncé être parvenue à un accord de principe sur un plan de restructuration financière. Il répond aux objectifs de la société d'obtenir un nouveau financement d'un montant de 420 millions d'euros, qui répond à ses besoins de liquidités du Groupe et de réduire son endettement à hauteur de 660 millions d'euros, via conversion en capital de sa dette au titre du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable.

Technicolor a reçu le soutien d'une majorité (65,77%) de ses prêteurs au titre du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable, ainsi que de Bpifrance Participations, un actionnaire institutionnel.

Selon le spécialiste des technologies de l'image et du son, cet accord donne un cadre de développement viable à long terme de l'activité du groupe, de ses employés, clients et fournisseurs, et offre à ses actionnaires actuels la possibilité de participer au redressement de la société.

Sur la base du nouveau plan de financement proposé, la dette brute devrait passer de la position actuelle de 1,444 milliard d'euros à 1,102 milliard d'euros. L'objectif de ratio dette nette sur Ebitda se situe à environ 3x à la fin 2021, pour diminuer ensuite.

Par ailleurs, Technicolor annonce l'ouverture aujourd'hui d'une procédure de sauvegarde financière accélérée par le tribunal de commerce de Paris, afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord de principe.

AOF - EN SAVOIR PLUS