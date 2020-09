Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : amélioration de sa note par Moody's Cercle Finance • 30/09/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - Technicolor se félicite de l'amélioration de sa note corporate de Moody's à ' Caa2 ' avec perspectives stables et de la notation ' Caa1 ' de sa nouvelle dette. Cette amélioration fait suite à celle de S&P avec une notation ' CCC+ ' (note corporate) et ' B ' (nouvelle dette). Le groupe a obtenu 420 millions d'euros (nets de frais) de nouveaux financements et s'est désendetté via la conversion en capital de 660 millions d'euros de dette. ' Technicolor dispose désormais d'un bilan considérablement renforcé, avec les liquidités adéquates pour faire face aux besoins engendrés par la crise de la Covid et au-delà ' indique le groupe.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris 0.00%