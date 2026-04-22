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TE prévoit des bénéfices plus élevés mais met en garde contre une hausse des prix due à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anshuman Tripathy

TE Connectivity TEL.N a prévu un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, mais a averti qu'il pourrait devoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les clients si le conflit au Moyen-Orient continuait à perturber les chaînes d'approvisionnement.

L'avertissement a été lancé alors que la hausse des coûts de transport, y compris les taux de fret, et les produits à base de pétrole tels que les résines ont augmenté la pression après la guerre en Iran, a déclaré le directeur général Terrence Curtin lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous devrons voir combien de temps ces impacts dureront, espérons-le pas longtemps, et à cet égard, (nous devrons) répercuter les prix pour protéger notre marge", a déclaré Curtin.

La hausse des prix des plastiques et des polymères , due aux perturbations des flux de pétrole et de produits pétrochimiques liées à la guerre au Moyen-Orient, a incité certaines entreprises à adopter des stratégies d'atténuation en matière de prix et d'autres opérations.

La société prévoit un bénéfice ajusté de 2,83 dollars par action pour le trimestre en cours, alors que les analystes s'attendaient à 2,80 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Au deuxième trimestre, les ventes du segment des solutions industrielles de la société, qui fabrique des systèmes de connecteurs électriques et des composants pour l'automatisation des usines et l'équipement utilisé dans les centres de données, ont fait un bond de 27 % en glissement annuel.

Curtin a déclaré que la croissance du segment industriel a été stimulée par la demande d'outils d'IA et d'infrastructures énergétiques telles que les réseaux, en particulier pour les centres de données gourmands en énergie.

L'entreprise basée à Galway, en Irlande, a enregistré une hausse de 4,7% des ventes nettes en glissement annuel pour le deuxième trimestre dans son segment des solutions de transport, qui fabrique des terminaux, des systèmes de connecteurs et des capteurs utilisés dans les véhicules.

TE Connectivity a déclaré un bénéfice ajusté de 2,73 $ par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 2,70 $.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 27 mars s'est élevé à 4,74 milliards de dollars, contre des estimations de 4,76 milliards de dollars.

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