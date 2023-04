Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TCS: signature d'un protocole de conciliation information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios (TCS) a annoncé lundi la signature d'un protocole de conciliation avec ses créanciers et ses principaux actionnaires, dans le prolongement de l'accord de refinancement conclu le mois dernier.



Le spécialiste des technologies de l'image, issu de la scission de Technicolor, souligne dans un communiqué que le processus témoigne du 'soutien' manifesté par ses investisseurs dans son plan de relance.



Le protocole prévoit l'apport d'argent frais ('new money') pour un montant de 170 millions d'euros, ainsi que le réaménagement de la dette existante.



Dans le détail, TCS bénéficiera d'une première ligne de refinancement de 85 millions d'euros début avril, puis d'une seconde tranche de 85 millions d'ici la fin du deuxième trimestre.



Son endettement sera par ailleurs revu, puisque la dette à taux variable, d'environ 621 millions d'euros, serait réaménagée pour un montant total d'environ 421 millions d'euros.



Ce protocole, qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de Paris, doit encore obtenir plusieurs accords réglementaires, ainsi que l'aval des actionnaires qui seront convoqués dans le courant du deuxième trimestre.



Coté à la Bourse de Paris, le titre TCS progressait de près de 1% lundi matin suite à ces annonces, mais accuse encore un repli de plus de 45% depuis le début de l'année.





