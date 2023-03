Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TCS: reprise de cotation en forte baisse après les résultats information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - L'action Technicolor Creative Studios, qui était suspendue depuis mercredi à la Bourse de Paris, a repris en forte baisse vendredi matin suite à l'annonce de résultats annuels plombés par une flambée de ses coûts.



Aux alentours de 10h50, le titre TCS décrochait de 10,2% après avoir débuté la séance sur des pertes de près de 20%.



Le groupe - qui se dit confronté à des défis opérationnels ainsi qu'à des vents contraires sur son secteur - a annoncé ce matin un chiffre d'affaires 2022 de 784 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à 2021.



Mais son EBITDA ajusté après loyers pour l'exercice a chuté à 20 millions d'euros, contre 75 millions d'euros pour l'exercice 2021, avec une marge qui a fondu, passant de 13% à 3%.



Le chiffre de l'EBITDA est parfaitement conforme à la dernière prévision de résultat que le spécialiste de l'image avait fournie au titre de l'exercice 2022, après avoir déjà revu à la baisse ses précédentes ambitions.



La perte nette s'est élevée à 99 millions d'euros en 2022 contre une perte nette de 14 millions d'euros en 2021.



Autre chiffre inquiétant, la trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022 s'établit à 38 millions d'euros, pour une dette brute nominale qui atteint 828 millions d'euros



La cotation de l'action TCS était suspendue depuis le mercredi 8 mars, le groupe ayant trouvé un accord de principe en vue d'un refinancement de 170 millions d'euros, devant notamment inclure une opération de recapitalisation.





Valeurs associées TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS Euronext Paris -9.79%