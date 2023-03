Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TCS: Moody's dégrade sa note de probabilité de défaut information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi soir avoir dégradé sa note de probabilité de défaut (PDR) sur Technicolor Creative Studios suite à l'annonce par le groupe d'un projet de recapitalisation.



Dans un communiqué, l'agence de notation indique avoir abaissé sa note sur le spécialiste des technologies de l'image à 'Ca', contre 'Caa3' auparavant, soit deux crans au-dessus d'un défaut de paiement effectif.



D'après Moody's, cette dégradation reflète 'le projet de restructuration du financement de la dette qui, si il devait être exécuté en l'état, serait considéré par Moody's comme un échange contraint qui impliquerait des pertes pour les créanciers actuels, soit l'équivalent d'un défaut selon Moody's'.



L'agence d'évaluation financière maintient néanmoins sa notation de famille d'entreprise (CFR) à 'Caa3' sur le groupe.



Après avoir perdu 10,5% vendredi suite à l'annonce de résultats décevants et de son projet de recapitalisation, l'action TCS rebondissait d'à peine 0,2% lundi matin à la Bourse de Paris.





