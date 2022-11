Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TCS: Moody's dégrade sa note de crédit information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 10:07









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi soir avoir dégradé sa note de crédit sur Technicolor Creative Studios (TCS) de 'B2' à 'Caa1', avec une perspective désormais 'stable'.



L'agence de notation financière justifie l'abaissement de sa note par le sévère avertissement lancé la semaine dernière par le spécialiste des effets visuels, contraint de renoncer aux objectifs communiqué à l'occasion de sa récente entrée en Bourse du fait de problèmes liés à ses effectifs.



Moody's explique que les nouvelles prévisions du groupe font apparaître un ratio de levier d'endettement ('leverage) de 8x à 8,5x pour 2022-2023, largement plus important que celui de 4,5x-5x attendu précédemment.



'Cette contraction significative des résultats va entraîner une génération de flux de trésorerie disponible (FCF) insuffisante et donc mettre sous pression la trésorerie de la société', s'inquiète l'agence.



Chez Moody's, l'évaluation 'Caa1', située en catégorie spéculative, est censée refléter un risque de crédit 'très élevé'.



En dépit de cette dégradation, l'action TCS se redressait de 11% lundi matin en Bourse de Paris, opérant un petit rebond technique après avoir perdu 83% de sa valeur suite au 'warning' lancé mardi soir.





