TCS: les grandes étapes de la conciliation sont bouclées

(CercleFinance.com) - L'action Technicolor Creative Studios repart à la hausse vendredi matin à la Bourse de Paris après un point sur les opérations de refinancement menées par le groupe.



Le spécialiste des effets visuels a annoncé ce matin avoir bouclé avec succès les principales étapes prévues dans le cadre de son protocole de conciliation, qui avait été conclu en mars dernier.



En l'espèce, le groupe indique avoir tiré hier la seconde tranche de la facilité de crédit de premier rang entièrement souscrite par ses prêteurs principaux, pour un montant d'environ 55 millions d'euros, augmenté de cinq millions.



La société a par ailleurs émis hier 300,7 millions d'obligations convertibles en actions (OCA) auprès de ses principaux actionnaires, dont Bpifrance, Barclays et Vantiva.



TCS a également attribué hier 501,1 millions de bons de souscription donnant le droit de souscrire à un nombre maximum de 501,1 millions d'actions nouvelles, au prix d'un centime d'euro, à ses prêteurs 'new money'.



Du côté du réaménagement de la dette, le groupe a finalisé un contrat aux termes duquel une partie de la dette à taux variable d'environ 621 millions d'euros sera convertie en un instrument subordonné d'environ 170 millions d'euros.



En outre, TCS a procédé à la conversion en fonds propres d'une partie des créances détenues par les prêteurs, à hauteur de 30 millions d'euros, par le biais d'une augmentation de capital du même montant.



A la suite de ces opérations, le regroupement d'actions se déroulera conformément au calendrier prévu, avec une première cotation des actions nouvelles toujours prévue le 18 juillet.



Suite à ces annonces, l'action TCS progressait de 1% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir pris plus de 5% à l'ouverture.





