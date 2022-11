TCS: le titre s'effondre après l'avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 16:27

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios (TCS) décroche lourdement à la Bourse de Paris ce mercredi suite à la révision à la baisse de ses objectifs de résultat pour 2022.



Vers 16h00, la cotation du titre était de nouveau suspendue après avoir dévissé de presque 67% en début d'après-midi. L'action n'avait déjà pas pu coter pendant un peu plus d'une heure et demie à l'ouverture ce matin.



Vantiva, l'ex-Technicolor qui détient encore une participation de 35% dans TCS, dévissait de 34,8% dans son sillage.



Le spécialiste des effets spéciaux pour l'industrie du cinéma et des jeux vidéo a annoncé mercredi soir avoir abaissé ses objectifs pour 2022 à cause d'un niveau d'attrition 'sans précédent' en matière d'employés.



Depuis cet été, le groupe dit avoir mis en oeuvre de nombreuses actions, mais souligne que les améliorations attendues en matière de recrutement, d'effectifs et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu.



Chez 'The Mill', son studio consacré aux contenus publicitaires et aux expériences de marques, beaucoup de ventes à marge élevée n'ont pas pu être réalisées en raison d'un manque d'équipes 'senior', explique-t-il.



Chez MPC, sa branche de services d'effets spéciaux pour longs métrages et séries, certains projets majeurs ont été affectés par une baisse d'efficacité de la production, entraînant retards de livraison, dépenses supplémentaires et baisse des marges.



En conséquence, Technicolor Creative Studios a révisé ses attentes en matière d'EBITDA ajusté après loyers, désormais attendu entre 45 et 65 millions d'euros aux taux budget pour cette année, ou 50-70 millions d'euros aux taux réel, contre 120-130 millions d'euros précédemment.



Dans son communiqué, TCS précise que son activité continuera d'être impactée au quatrième trimestre 2022, et probablement tout au long de 2023, ce qui le conduit à envisager un Ebitda ajusté stable ou en légère hausse en 2023 par rapport à 2022, alors qu'il l'envisageait entre 140 et 160 millions d'euros précédemment.