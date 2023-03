Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TCS: accord de principe sur le refinancement information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 10:40

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios a annoncé mercredi avoir trouvé un accord de principe en vue d'un refinancement de 170 millions d'euros, devant notamment inclure une opération de recapitalisation.



Le spécialiste des technologies de l'image indique qu'une grande majorité des actionnaires (détenant plus de 80% du capital) et des prêteurs (qui représentent plus de 75% de la dette) soutiennent le projet.



Dans un communiqué, TCS explique que l'opération doit lui permettre de répondre à ses besoins de liquidités à partir du deuxième trimestre 2023 et de concentrer ses flux de trésorerie sur ses besoins opérationnels.



Ce refinancement se ferait notamment via l'émission de 60 millions d'euros d'obligations convertibles, dont la conversion permettra aux porteurs de détenir un total de 33% du capital de la société.



Doit s'ajouter à cela une ligne de crédit senior d'environ 110 millions d'euros, entièrement souscrite par les prêteurs, qui bénéficieront de bons de souscription d'actions donnant droit à 11% du capital pleinement dilué.



Selon le schéma retenu, les créanciers actuels de premier rang détiendraient ainsi 44% du capital pleinement dilué, tandis que les nouveaux prêteurs recevraient 11% du capital.



Les détenteurs d'obligations convertibles contrôleraient quant à eux 33% du capital et les actionnaires actuels conserveraient 12% du capital, toujours sur une base pleinement diluée.



La cotation du titre TCS restait suspendue 'jusqu'à nouvel avis' depuis hier soir à la Bourse de Paris.