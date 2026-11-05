TC Energy revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et annonce des projets de gazoducs d'une valeur de 3 milliards de dollars canadiens

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* Dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre

* Les dépenses d’investissement nettes pour 2027 devraient s’élever à environ 6,0 à 6,5 milliards de dollars canadiens

* Les débits des gazoducs américains et canadiens ont augmenté respectivement de 3% et 6% par rapport à l'année précédente

* La prévision médiane du bénéfice de base ajusté pour 2027 dépasse légèrement les estimations des analystes

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

TC Energy TRP.TO a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026 et a dévoilé une série de nouveaux projets de croissance d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars canadiens (2,15 milliards de dollars), misant sur la hausse de la demande de gaz naturel en Amérique du Nord.

Les exploitants de gazoducs à travers l’Amérique du Nord ont bénéficié de la consommation croissante de gaz par les producteurs d’électricité, les utilisateurs industriels et les centres de données, ce qui a fait grimper les volumes transitant par leurs réseaux, dont les revenus proviennent en grande partie des redevances.

TC Energy, qui a également dépassé les estimations de résultats trimestriels, table désormais sur un bénéfice de base ajusté pour 2026 compris entre 11,8 et 12,0 milliards de dollars canadiens, contre une prévision antérieure de 11,6 à 11,8 milliards de dollars canadiens.

Parmi les projets récemment approuvés figurent l’extension de Crossroads, d’un montant de 1,8 milliard de dollars, et le projet American Midwest, d’un montant de 400 millions de dollars, qui ajouteront une capacité combinée de 2,4 milliards de pieds cubes par jour pour répondre à la demande en électricité du Midwest américain.

La société a également donné son feu vert à l’extension de Coastal GasLink, la phase 2 du projet d’une valeur de 4,9 milliards de dollars canadiens, à la suite d’une décision d’investissement finale prise par LNG Canada et ses partenaires, portant la capacité du réseau à environ 4,5 milliards de pieds cubes par jour, la mise en service étant prévue au début des années 2030.

Par ailleurs, TC Energy a approuvé le projet d’optimisation ANR, une extension d’environ 100 millions de dollars destinée à soutenir la transition du charbon vers le gaz aux États-Unis.

DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE SECTEUR DES GAZODUCS

La société basée à Calgary a enregistré un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par action au troisième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 86 cents canadiens, selon les données de LSEG.

Le résultat opérationnel ajusté des gazoducs américains, son principal secteur d’activité, a progressé de plus de 17% pour atteindre 1,25 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre, tandis que le résultat des gazoducs canadiens a augmenté de 4,4% pour s’établir à 953 millions de dollars canadiens.

Pour 2027, TC Energy prévoit un bénéfice de base ajusté compris entre 12,3 et 12,5 milliards de dollars canadiens, la valeur médiane se situant légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 12,35 milliards de dollars canadiens.

Les dépenses d’investissement nettes pour l’année prochaine devraient se situer entre 6,0 et 6,5 milliards de dollars canadiens.

TC Energy prévoit une croissance annuelle de son bénéfice de base ajusté comprise entre 5% et 7% jusqu’en 2031, soutenue par environ 6 milliards de dollars canadiens de projets en attente d’approbation et plus de 40 milliards de dollars canadiens d’opportunités de développement.

(1 dollar = 1,3951 dollar canadien)