TC Energy dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande de gaz naturel et d'électricité

L'opérateur canadien de pipelines TC Energy TRP.TO a battu les estimations des analystes pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre vendredi, aidé par la force de ses opérations en Amérique du Nord et la demande accrue de gaz naturel et d'électricité.

Les grands opérateurs de gazoducs tels que TC Energy doublent les prévisions d'augmentation de la demande de gaz naturel à mesure que les installations d'exportation de gaz naturel liquéfié se développent et que les systèmes d'intelligence artificielle, les mineurs de crypto-monnaie et les centres de données gourmands en énergie augmentent leur consommation d'électricité.

Le bénéfice de base ajusté de TC Energy pour les gazoducs américains, son segment le plus important, a augmenté à 1,39 milliard de dollars canadiens (1,02 milliard de dollars américains), par rapport à 1,2 milliard de dollars canadiens il y a un an.

La société a enregistré un bénéfice de base ajusté provenant des gazoducs canadiens de 961 millions de dollars canadiens au cours du trimestre terminé le 31 décembre, en hausse par rapport aux 851 millions de dollars canadiens enregistrés l'an dernier.

Sur une base ajustée, la société basée à Calgary a gagné 98 cents canadiens par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 92 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3619 dollars canadiens)