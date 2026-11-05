TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la bonne santé de son activité de gazoducs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

L'opérateur de gazoducs canadien TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à la bonne santé de ses activités aux États-Unis et au Canada.

Les exploitants de gazoducs à travers l'Amérique du Nord bénéficient de la croissance de la consommation de gaz naturel, notamment de la demande des producteurs d'électricité et des utilisateurs industriels, ce qui stimule les volumes sur des réseaux fonctionnant en grande partie sur la base de redevances.

Le bénéfice de base ajusté de TC Energy pour ses gazoducs américains, son principal segment d’activité, a atteint 1,25 milliard de dollars canadiens (895,99 millions de dollars), contre 1,06 milliard de dollars canadiens il y a un an.

La société a déclaré un résultat opérationnel ajusté de 953 millions de dollars canadiens pour ses gazoducs canadiens au cours du troisième trimestre, contre 913 millions de dollars canadiens auparavant.

La société basée à Calgary a réalisé un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 86 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3951 dollar canadien)