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TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la bonne performance de ses activités en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

L'opérateur de gazoducs canadien TC Energy

TRP.TO a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de ses activités en Amérique du Nord.

Les exploitants de gazoducs à travers l'Amérique du Nord bénéficient de la croissance de la consommation de gaz naturel, notamment de la demande émanant du secteur de la production d'électricité et des utilisateurs industriels, ce qui renforce l'attrait des actifs d'infrastructures énergétiques.

Le bénéfice de base ajusté des gazoducs américains de TC Energy, le plus grand segment de l'entreprise, a atteint 1,22 milliard de dollars canadiens au deuxième trimestre, contre 1,09 milliard il y a un an.

La société basée à Calgary a annoncé un bénéfice de base ajusté de 961 millions de dollars canadiens pour ses gazoducs canadiens au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 923 millions de dollars canadiens il y a un an.

Le bénéfice de base ajusté trimestriel de son activité de gazoducs au Mexique a atteint 409 millions de dollars canadiens, contre 319 millions de dollars canadiens il y a un an.

TC Energy a réalisé un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par actionau deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 83 cents canadiens (0,5908 $), selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4049 dollar canadien)

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TC ENERGY
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