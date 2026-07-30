TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et approuve des projets d'extension de pipelines d'une valeur de 700 millions de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 et ajout de précisions tout au long du texte)

TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a approuvé des projets d’extension de gazoducs d’une valeur d’environ 700 millions de dollars canadiens (498,36 millions de dollars) à travers l’Amérique du Nord, dont deux projets aux États-Unis visant à répondre à la demande croissante liée à la production d’électricité.

La forte hausse de la consommation d’électricité, notamment celle des centres de données alimentés par l’IA, stimule la demande des centrales électriques au gaz naturel, ce qui incite les exploitants de gazoducs tels que TC Energy à investir dans l’augmentation de leur capacité.

L’opérateur de gazoducs canadien prévoit d’investir environ 300 millions de dollars dans le projet « Central Virginia » afin d’ajouter jusqu’à 0,4 milliard de pieds cubes par jour (bcfpd) de capacité au réseau Columbia Gas.

Il investira environ 100 millions de dollars dans le projet Clark afin de fournir jusqu’à 0,3 bcfpd de capacité de transport sur le réseau Columbia Gulf pour une centrale électrique au gaz existante.

La société a également approuvé des travaux d’extension d’une valeur d’environ 100 millions de dollars canadiens sur son réseau de gazoducs NGTL au Canada.

Les projets NGTL et Clark devraient entrer en service en 2028, tandis que le projet de Virginie centrale a des dates de mise en service en 2028 et 2030.

EXCELLENTES PERFORMANCES DES GAZODUCS

Le bénéfice ajusté de TC Energy au deuxième trimestre, à 94 cents canadiens par action, a dépassé l’estimation moyenne des analystes de 83 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG, grâce aux solides performances des activités nord-américaines de la société .

Le bénéfice de base ajusté de l’activité de gazoducs de TC Energy aux États-Unis, son principal segment, a progressé d’environ 11,8 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,22 milliard de dollars canadiens.

Le bénéfice trimestriel de ses activités de gazoducs au Canada a augmenté d’environ 4,1 % pour atteindre 961 millions de dollars canadiens. Le bénéfice de base ajusté de ses activités de gazoducs au Mexique a grimpé d’environ 28,2 % pour s’établir à 409 millions de dollars canadiens.

La société prévoit que son bénéfice de base ajusté pour 2026 se situera dans la fourchette haute de ses prévisions, comprises entre 11,6 et 11,8 milliards de dollars.

Les livraisons via les gazoducs canadiens se sont élevées en moyenne à 24,2 milliards de pieds cubes par jour au cours du trimestre, soit une hausse de 1 % par rapport à l’année précédente. Les débits des gazoducs américains ont augmenté de 5 % pour atteindre 27 milliards de pieds cubes par jour, tandis que les livraisons vers les installations de GNL ont bondi de 13 % pour atteindre 3,9 milliards de pieds cubes par jour.

(1 dollar américain = 1,4046 dollar canadien)