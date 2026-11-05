 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 12:32

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur canadien de pipelines TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce notamment à la bonne santé de ses activités aux États-Unis.

La société basée à Calgary a enregistré un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 86 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

TC ENERGY
87,520 CAD TSX -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0498 +25,13%
Pétrole Brent
96,65 +2,15%
CAC 40
8 241,74 +0,78%
2CRSI
16,74 -6,32%
SOITEC
102,05 -7,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank