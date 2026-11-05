TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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L'opérateur canadien de pipelines TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce notamment à la bonne santé de ses activités aux États-Unis.

La société basée à Calgary a enregistré un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 86 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.