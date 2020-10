Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe Gafa-Un échec des négociations internationales pourrait coûter $100 milliards-OCDE Reuters • 12/10/2020 à 11:09









PARIS, 12 octobre (Reuters) - Un échec des discussions internationales en vue de réformer la taxation des grandes entreprises multinationales pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars et déclencher une guerre commerciale, a estimé lundi l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Près de 140 pays ont accepté vendredi de prolonger jusqu'à la mi-2021 les discussions sur cette question. Le calendrier initial tablait sur un accord d'ici la fin de l'année mais il a été malmené par la pandémie de coronavirus et les hésitations des Etats-Unis à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. La pression de l'opinion s'accroît cependant sur la nécessaire de faire payer aux grandes multinationales, opérant notamment dans le secteur du numérique, une juste part d'impôts alors que la crise sanitaire et économique pèse lourdement sur les budgets nationaux, relèvent ces pays. (Leigh Thomas version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

