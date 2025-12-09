 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,33
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taxe de séjour: Oléron fait condamner une nouvelle plateforme, Booking
information fournie par AFP 09/12/2025 à 15:22

Logo de la plateforme de réservation en ligne Booking.com sur l'écran d'une tablette ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Logo de la plateforme de réservation en ligne Booking.com sur l'écran d'une tablette ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Après Airbnb et Le Bon Coin, une troisième plateforme internet, Booking, a été condamnée à payer un total de 574.000 euros d'amende pour des manquements relatifs à la taxe de séjour sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime), a appris l'AFP mardi auprès de l'avocat de la collectivité.

"C'est une nouvelle victoire qui démontre qu'aucune plateforme n'est au-dessus des lois et qui doit amener les collectivités publiques à ne pas se laisser faire face à des plateformes qui violent la loi", s'est réjoui Me Jonathan Bellaiche, avocat de la communauté de communes de l'île d'Oléron (CDCO).

Le jugement, consulté par l'AFP, condamne la société Booking à payer 504.000 euros d'amendes civiles à cette île touristique d'un peu plus de 20.000 habitants, "au titre des défauts de collecte des taxes de séjour" en 2020 et 2021, concernant 420 séjours réservés via la plateforme.

À cette somme s'ajoutent une amende civile de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de reversement de la taxe de séjour sur la même période, une autre de 50.000 euros pour manquement à l'obligation de déclaration sur ces deux années, ainsi que 10.000 euros de frais de justice.

"Nous regrettons l'amende émise aujourd'hui", a pour sa part réagi Booking dans une déclaration transmise à l'AFP, dans laquelle la plateforme ajoute qu'elle "continue de collaborer avec les autorités."

En avril, Airbnb avait été condamnée en appel à 8,6 millions d'euros d'amendes alourdies pour des "manquements graves" à la collecte de la taxe de séjour en 2021 et 2022. Puis en juillet, le tribunal judiciaire de La Rochelle avait infligé une amende totale de 410.000 euros à la plateforme Le Bon Coin pour des faits similaires.

"Nous espérons qu'Oléron donnera du courage à d'autres collectivités françaises qui sont victimes des mêmes agissements et qui ressentent un sentiment d'impuissance", a déclaré Me Bellaiche, qui se félicite qu'une communauté de communes de Haute-Vienne ait décidé "de suivre le chemin initié par Oléron".

Elan Limousin Avenir Nature, qui regroupe 24 communes de ce département et compte un peu moins de 30.000 habitants, a engagé fin novembre une procédure judiciaire contre Booking devant le tribunal de Limoges après avoir "constaté plusieurs défauts de collecte, de déclaration et de reversement de la taxe de séjour", a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

Une audience est prévue le 6 mars, selon Me Bellaiche.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
122,2700 USD NASDAQ +0,21%
BOOKING HLDG
5 026,2550 USD NASDAQ -2,92%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sans énergie avant la Fed
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:22 

    La Bourse de New York évolue avec prudence mardi, au premier jour d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue mercredi. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq cédait 0,10% ... Lire la suite

  • Des employés de TotalEnergies, sur un site pétrolier offshore du champ de Lapa, au large du Brésil (illustration) ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )
    Gisement pétrolier de Mopane : TotalEnergies frappe un grand coup dans le nouvel eldorado namibien
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.12.2025 16:21 

    L'accord, conclu avec le géant portugais Galp, prévoit notamment d'exploiter conjointement le gisement prometteur au large des côtes de Namibie, qui renferme un potentiel "d'au moins 10 milliards de barils". Longtemps tournée vers ses ressources minières, la Namibie ... Lire la suite

  • Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, apporte la couronne de Miss France 2026 sur scène lors de l'élection au Zénith d'Amiens, le 6 décembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Miss France 2026: deux miss régionales destituées après des insultes
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:12 

    Les miss régionales Miss Provence 2025 et Miss Aquitaine 2025 ont été destituées mardi par leurs comités respectifs après une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux dans laquelle elles tiennent des propos injurieux à l'égard des demi-finalistes du concours, ... Lire la suite

  • Imad Ould Brahim alias "Imad Tintin", influenceur algérien, à Grenoble le 6 janvier 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Amende avec sursis en appel pour l'influenceur algérien "Imad Tintin"
    information fournie par AFP 09.12.2025 15:52 

    L'influenceur algérien "Imad Tintin", condamné en juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a vu celle-ci assortie d'un sursis en appel à Grenoble, a indiqué mardi son avocat Me Alexandre Rouvier. Le trentenaire a été reconnu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank