Taux : volatilité éteinte, tout se joue sur les actions

(CercleFinance.com) - Quelques heures après la publication des (mauvais) chiffres hebdomadaires du chômage US, les T-Bonds restent bien orientés, et ce n'est pas le résultat d'une 'fuite vers la sécurité' puisque Wall Street fait preuve d'une remarquable résilience (quasi stabilité des indices US à mi-séance, le Dow Jones gagne même +0,5%) alors que les places européennes ont dévissé jusqu'à -3%.

Mais c'est toujours le même scénario : les gérants US viennent se refaire du 'cash' en Europe (en vendant massivement nos indices) pour soutenir à bout de bras les indices US, avec d'autant plus de détermination que la séance de ce vendredi 15 sera celui les '3 sorcières'.

On assiste néanmoins à une légère baisse du rendement des T-Bonds avoisine -2,6Pts à 0,6100%.

En Europe, les Bunds se détendent de -2Pts à -0,5479% alors que les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 0,9% en avril en rythme annuel selon Destatis, soit un taux d'inflation en baisse de 0,5 point par rapport à celui observé le mois précédent.

Peu de mouvement sur nos OAT qui finissent quasi inchangées à -0,046% et la stabilité prévaut également sur les dettes du 'Sud' avec des Bonos espagnols à 0,81% et les BTP italiens affichent +0,8Pts à 1,808%.

A noter ce chiffre surprenant en France : au premier trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 94.000, à 2,3 millions de personnes, soit un taux de chômage en baisse sur le trimestre de 0,3 point, à 7,8% de la population active en France (hors Mayotte)... alors que le chômage partiel a explosé à partir de mi-mars, toutes les embauches étant gelées.

Pas de (bonne) surprise concernant l'emploi aux Etats Unis: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 2.981.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3.176.000 la semaine précédente (3.169.000 en estimation initiale).

C'est supérieur de +20% à ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 2,5 millions d'inscriptions.

Ce chiffre porte le nombre de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise à plus de 35 millions de personnes, ce qui correspond à au moins 20% de la population active américaine.

Outre Manche, les 'Gilts' se détendent de -1Pts symbolique à 0,1980%.