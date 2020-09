Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : une séance presque aussi bullish que sur les actions ! Cercle Finance • 02/09/2020 à 19:40









(CercleFinance.com) - Très belle journée sur les marchés obligataires qui n'ont pas souffert du 'full risk on' de retour -en force- sur les places européennes. C'est le scénario rêvé : tout monte, les actions comme les bons de Trésor et les obligations corporate. En revanche, difficile de trouver une explication à la nette détente des taux dans l'actualité du jour, le seul chiffre étant celui de l'inflation, ressortie faible et même négative, comme prévu en Europe (effet soldes, liquidations de stocks). Nos OAT se détendent en effet de -6,5Pts à -0,182% alors que le CAC40 a longtemps affiché plus de 100Pts de hausse (+2%), les Bunds sont à -6Pts à -0,476% avec un DAX30 à +2,05%... en l'absence de chiffres 'macro' ou de déclarations marquantes de membres de la BCE. Plus au Sud, c'est encore plus positif avec -7Pts pour les BTP italiens et les Bonos espagnols à respectivement 1,03% et 0,33% (Milan affichait +1,35% et Madrid seulement +0,6%, ce qui démontre qu'il n'y a pas de corrélation avec les actions). Les T-Bonds US progressent plus timidement avec -2Pts à 0,651% après la publications de plusieurs 'stats' contrastées. A 14H15, publication d'une enquête décevante d'ADP concernant l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, lequel n'aurait créé que +428.000 emplois en août, un chiffre inférieur de plus de moitié aux attentes (en moyenne +950.000 créations de postes dans le privé, les plus optimistes anticipant même +1,492 million). A 16H, publication par le Département du Commerce d'une hausse de +6,4% des commandes à l'industrie aux États-Unis en juillet, un chiffre supérieur aux attentes (+6%), par ailleurs, les commandes de biens durables ont augmenté de +11,4% au mois de juillet... 2 chiffres très robustes. Outre-Manche, les Gilts ont pour une fois imité les places européennes et pas les T-Bonds avec -6,2Pts à 0,234% alors que les pourparlers sur le Brexit avec Michel Barnier sont complètement au point mort à moins de 4 mois de l'extinction de tous les accords avec l'UE.

