Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : une séance insipide et sans la moindre volatilité Cercle Finance • 12/04/2021 à 19:35









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires sont restés complètement figés ce lundi, pas de statistiques et aucune réaction à l'interview de Jerome Powell lors d'un interview de 60 minutes accordée à CBS ce dimanche : il a rappelé que l'économie américaine était parvenue à un 'point d'inflexion' mais que la FED n'était pas prête de relever ses taux quand tant d'américains n'ont pas en retrouvé de travail. La communication de la FED changera lorsque la reprise sera sur de bons rails. Les T-Bonds affichent +1Pts de base à 1,678%, ce qui reste anecdotique: une émission obligataire de 70Mds$ de '10 ans' s'est placée sans difficulté. En Europe, ce furent 9 heures de stagnation avec au final des OAT inchangées à 0,035% et des Bunds à 0,2950%, les Bonos restent également figés à 0,385%. Seul petit écart notable sur les Gilts britanniques qui accompagnent les T-Bonds avec +1,1Pts à 0,786%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.