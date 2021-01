Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : une séance efface l'autre, nette embellie Bunds et OAT Cercle Finance • 13/01/2021 à 19:08









(CercleFinance.com) - L'heure était à la détente en ce 13 janvier et les taux longs effacent le terrain perdu mardi en Europe et partiellement aux Etats Unis. Les Bunds reviennent sur leur niveaux initiaux de lundi, vers -0,53% (-6Pts de base), nos OAT sont à l'unisson avec -6Pts à -0,217%. Les dettes du Sud se reprennent mais les Bonos n'effacent que -5Pts à 0,0650% et les BTP italiens -8Pts (à 0,5600%) sur les +11Pts pris la veille. Le rendement du '10 ans' US se détend de 1,15% vers 1,10% (après avoir culminé à 1,177% la veille). Les investisseurs n'ont pas fini de débattre des perspectives reflationnistes au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. L'inflation ne semble pas encore constituer une forte menace : le 'CPI' américain (le baromètre de l'inflation du Département du Travail) a progressé de 0,4% en décembre 2020 par rapport à novembre, et de +1,4% en brut et de 1,6% hors éléments volatils sur 12 mois. En excluant la hausse du prix des carburants, le CPI demeure très sage à +0,1% (en données 'core'). Outre Manche, l'embellie était également au rendez-vous avec -5Pts à 0,255% sur les 'Gilts'

