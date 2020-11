Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : une nette détente s'enclenche, BCE et FED rassurent Cercle Finance • 12/11/2020 à 19:25









(CercleFinance.com) - Nette détente des taux de part et d'autre de l'Atlantique alors que les indices boursiers limitent la casse (Wall Street reste au contact de ses sommets des 9, 10, 11 novembre). Les spécialistes des marchés obligataires ont été gâtés ces dernières 48H avec la multiplication des interviews et webconférences de banquiers centraux qui dans l'ensemble font part de leur inquiétude face aux derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Europe et aux Etats Unis (en forte hausse dans 49 états sur 50, Hawaii constitue l'exception). Cette seconde (en fait une 3ème aux Etats Unis) devrait déboucher sur un nouveau train de mesure de restrictions sanitaires susceptibles de freiner la reprise aux Etats Unis, peut-être jusqu'au second trimestre 2021. Les T-Bonds US se détendent ainsi de -8,6Pts vers 90,1%, ce qui ramène leur rendement à des niveaux proche de ceux précédent l'annonce de Pfizer. Joe Biden a fait connaître sa préférence pour des reconfinements beaucoup plus stricts : la période des soldes de Thanksgiving pourrait être menacée par des mesures sanitaires restreignant l'accès aux centres commerciaux (d'ici le 26/27 novembre pour le 'Black Friday', c'est-à-dire contrarier le grand pic de consommation qui précède les fêtes de fin d'année... et donner un avantage décisif à Amazon). Cette journée fut par ailleurs fertile en chiffres : en Europe, la production industrielle de la zone euro rechute lourdement (de près de -6%) en septembre). Les Bunds se détendent de -4Pts à -0,544% (inflation nulle en Allemagne au mois d'octobre) alors que nos OAT affichent -3Pts à -0,293%. Plus au Sud, nouveau basculement un 'full risk on' sur les BTP italiens avec -5Pts vers 0,6500%. Détente plus modeste sur les Bonos espagnols (-3Pts vers 0,132%). Grosse embellie sur les Gilts britanniques qui affichent -7Pts vers 0,342%... mais la question du Brexit n'est absolument pas réglée à 72H du couperet du 15 novembre. Aux Etats-Unis, les bons chiffres du chômage n'ont pas impacté les T-Bonds : inscriptions hebdomadaires au chômage en recul de -48.000 la semaine dernière aux Etats-Unis vers 709.000, soit bien plus nettement que prévu (745.000), selon les chiffres publiés ce jeudi par le Département du Travail. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait, lui, 6,78 millions de personnes la semaine passée, contre 7,22 millions la semaine précédente. Enfin, l'inflation reste très sage aux US: le taux 'core' s'établit à +1,6% (sur 12 mois) contre +1,7% en septembre, le taux 'brut' ressort inchangé à +1,4%.

