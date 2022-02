Taux: une nette détente pour finir la semaine (-5Pts aux US) information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 19:58

(CercleFinance.com) - Troisième séance d'embellie sur les marchés obligataires européens : nos OAT se détendent de -4Pts à 0,692%, les Bunds de -3Pts à 0,2010%, les Bonos de -2Pts à 1,2030%.

Globalement, c'est une belle semaine qui s'achève, au zénith pour nos émissions souveraines.

On ne peut pas invoquer un arbitrage massif au détriment des actions (le CAC40 ne cède que -1% sur la semaine et il était même stable ce matin).



Les bons du trésor européens ont cependant pu bénéficier d'un mouvement de 'flight to quality' sur fond de tensions géopolitiques (à nos frontières).



Des tirs d'armes lourdes (c'est vérifié) ont été recensés dans l'Est de l'Ukraine jeudi et vendredi, sur fond de doutes sur la réalité du retrait russe à la frontière ukrainienne tandis que Joe Biden biden martèle qu'une invasion de l'Ukraine par les troupes russes resterait imminent.

Biden semble faire l'impasse sur une rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov en fin de semaine prochaine: une guerre pourrait-elle se déclencher avant ?



Outre les bruits de bottes à la frontière ukrainienne, les investisseurs doivent composer avec les craintes persistantes qui entourent une possible accélération des hausses de taux de la Fed (5 ou 6 tours de vis prévus cette année, possible 'quantitative tightening' au 2ème semestre 2022), ce qui alimente des poussées de volatilité.

Mais une nette décrue des taux s'amorce aux Etats Unis : le '10 ans' affiche -5Pts à 1,924% et s'éloigne nettement des 2,05% testés mercredi.

Une clôture 'hebdo' sous les 1,97% est importante d'un point de vue technique car cela préserve une résistance datant de début novembre 2019 ou 4 janvier 2020 (son franchissement pouvait préfigurer une hausse vers 2,50%).



Côté chiffres, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a légèrement reculé (-0,3% à 119,6) en janvier, après avoir augmenté de 0,7% en décembre et de 0,8% en novembre (le consensus tablait sur +0,2%).



Les ventes de logements anciens ont augmenté de 6,7% aux Etats-Unis au mois de janvier, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 6,50 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent au-dessus des attentes des économistes.

Le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 15,4% vers un record de 350.300$.



Le stock de logements invendus a chuté de 16,5% à un nouveau plus bas historique de 860.000, soit 1,6 mois de réserve à ce rythme d'écoulement.



L'INSEE a publié les prix à la consommation en France en janvier sur un an: l'inflation progresse légèrement à +2,9% après +2,8% en décembre 2021, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire.

Sur un mois, l'IPC corrigé des variations saisonnières ressort en hausse de 0,6%, après +0,2% en décembre.



En rythme annuel, les prix de l'énergie (+19,9%) et des services (+2%) accélèrent, ainsi que, dans une moindre mesure, ceux de l'alimentation (+1,5%), alors que ceux des produits manufacturés ralentissent (+0,6%) et que ceux du tabac se replient légèrement (−0,1%).



L'inflation sous-jacente ralentit en janvier à +1,6% sur un an, après +1,9% en décembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) croît de 0,2% sur un mois, comme en décembre ; sur un an, il augmente de 3,3%, après +3,4% le mois précédent.