Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : une embellie s'enclenche après la pire séance de 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Une légère embellie s'enclenche au lendemain d'un 'trou d'air' sur l'obligataire, à l'issue d'une des pires séances depuis octobre 2023, avec des taux courts US faisant un bond de +15Pts vers 4,62% (contre 4% fin décembre 2023).



Cette flambée a été causée par la publication d'un CPI moins favorable qu'espéré (3,9% en 'core rate' au lieu des 3,7% espérés en annualisé).



Après avoir franchi les 4,315% mardi soir (pire niveau depuis début décembre dernier), les T-Bonds US à 10 ans se détendent légèrement (-5Pts), autour des 4,267%, tandis que les Bunds allemands de même échéance effacent -4Pts vers 2,3400% nos OAT effacent -6Pts à 2,835%, les BTP italiens -11,5Pts à 3,850% (l'embellie s'est accélérée en début d'après-midi).



La probabilité, selon les intervenants de marché, d'une première baisse de taux de la FED dès le mois prochain est tombée en chute libre, à 8,5% contre 76,9% un mois plus tôt, selon le sondage Fedwatch de CME.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, cette publication a constitué une bonne excuse pour que les investisseurs reprennent leur souffle et réalisent quelques prises de bénéfices après un début d'exercice boursier jusqu'ici très solide.



'Nous doutons toutefois que cela remette en cause la bonne dynamique des actions qui est en marche depuis le début de l'année', tempère l'analyste.



'Il faut s'abstenir de surinterpréter la statistique publiée hier', souligne-t-il. 'Le processus de désinflation est toujours bien amorcé de l'autre côté de l'Atlantique', rappelle le professionnel.



Côté chiffres 'macro', la production industrielle CVS augmenté de 2,6% dans la zone euro et dans l'UE de novembre à décembre 2023, fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La production industrielle a notamment augmenté de 20,5% pour les biens d'investissement et diminué de 1,2% pour les biens intermédiaires dans la zone euro.

Pour rappel, en novembre 2023, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.



La nouvelle estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre est identique au chiffre initial avec une stagnation autour de 0,00%.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' UK se détendent de -7,5Pts vers 4,08%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.