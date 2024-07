Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: une embellie qui rend la semaine positive aux US et UE information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 18:52









(CercleFinance.com) - L'embellie se confirme depuis 48H sur le marché obligataire, en témoigne la bonne tenue des T-Bonds qui se détendent de -5Pts de base à 4,208%.



C'est plus calme en Europe avec des Bunds effaçant 1Pt symbolique à 2,4030%, nos OAT se contentent de -0,5Pt à 3,11% et les BTP affichent -1,5Pt à 3,76%.



Sur la semaine écoulée, nos OAT se détendent de -2Pts de base, les T-Bonds US de -4Pts: peu de volatilité, contrairement à Wall Street cette semaine.



Côté chiffres US, le très attendu indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- traduit un recul de 0,1 point de l'inflation à 2,5% en rythme annuel mais le PCE 'Core' est stable à 2,6% (hors énergie et alimentation).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,2%.



Le 'sentiment des consommateurs' se redresse légèrement, de 66 vers 66,4, la composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a quant à lui baissé, à 62,7 contre 64,1 en première estimation et 65,9 en juin.

La composante des anticipations ressort de son côté à 68,8 contre 69,6 en juin.



Plusieurs chiffres ont été publiés entre 14H30 et 16H aux Etats Unis : la confiance des consommateurs américains s'est bien dégradée en juillet,

Les anticipations d'inflation à un an établies par les consommateurs reviennent pour leur part à 2,9%, soit de nouveau dans l'intervalle de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'arrivée de l'épidémie de Covid-19.



Enfin, outre-Manche, les Gilts UK terminent parfaitement inchangés à 4,135%.







