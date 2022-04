Taux : une embellie qui efface une semaine de tensions information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 20:08

(CercleFinance.com) - Les rendements obligataires se détendent fortement alors que les marchés obligataires retrouvent leur fonction de havre de sécurité face à des indices boursiers chahutés.

Les perspectives de croissance s'amenuisent en Europe selon Morgan Stanley qui révise son estimation de +3% à +2,7%, ce qui devrait diminuer les pression inflationnistes sur la durée tandis qu'à court terme, le ralentissement vient de Chine avec des rumeurs de reconfinement général de Pékin (déjà plusieurs quartiers placés en 'lockdown') qui va freiner la demande chinois de matières premières.



Une détente des rendements obligataires était également attendue après leur récente poussée de fièvre du milieu de semaine dernière -notamment jeudi et vendredi- qui avait déstabilisé les marchés boursiers.



Le 'flight to quality' vers les bons du Trésor provoque une embellie de -9Pts sur les OAT (à 1,325%) et de -6Pts sur les Bunds (vers 0,85%), de -9Pts sur les BTP italiens vers 2,575% et de -10Pts sur les Bonos espagnols vers 1,8310%.



Outre Atlantique, les T-Bonds US effacent -10Pts à 2,805% (le symétrique de la tension de jeudi/vendredi, tout comme en Europe).

Pour résumer, les pertes de la semaine passée sont rattrapées en une seule journée, un rebond favorisé par une actualité 'macro' peu dense.

Le seul indicateur au programme de la journée, l'indice Ifo du moral des entreprises allemandes a enregistré une hausse surprise en avril.

L'indice, calculé à partir d'un panel de 9.000 entreprises, est remonté à 91,8 ce mois-ci, contre 90,8 au mois de mars, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 89 points sous le coup des perturbations logistiques et des hausses de prix.



'En dépit des vents contraires évidents constitués par la remontée des taux d'intérêt, des prix des matières premières et de l'inflation, les premières indications suggèrent une demande toujours forte ayant bénéficié aux résultats d'entreprises au premier trimestre', souligne-t-on chez Raymond James.



Danske Bank évoque la possible résurgence d'un risque politique en France à l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochains, qui pourraient aboutir selon elle à une situation de cohabitation.