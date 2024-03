Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : une détente sur le tard qui rend la semaine positive information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Toujours pas de début de commencement de rallye haussier post-FOMC sur l'obligataire: les annonces de la FED ont laissé les marchés de taux US de marbre et cela se confirme ce vendredi: le T-Bond 2034 a attendu 48H se détendre un peu (-5Pts à 4,22%).

Le '30 ans' était encore au-delà de ses niveaux du 15 mars jeudi soir avant de se détendre de -4,5Pts vers 4,400%.

Et cette embellie -bien tardive- se dessine en l'absence de tout chiffre significatif (agenda vide de 'stats' ou de prise de parole de banquiers centraux): elle semble davantage liée à une 'respiration' de Wall Street après 48H de 'full risk-on'.



La tentation des prises de bénéfices sur les indices US est grande face aux valorisations élevées du moment, ce qui pourrait inciter les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.

Le dernier en date remonte à la conférence de presse de la FED mercredi... et une différence d'interprétation des propos de Powell semble évidente en superposant la trajectoire des T-Bonds puis celle du S&P500 et du Nasdaq.



Il y avait au programme un 'chiffre' important sur le vieux Continent important : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne poursuit son redressement, à 87,8 contre un niveau -révisé à la hausse- de 85,7 en février.

Un score bien au-dessus des attentes (consensus 86,0 ; CE 85,5) et c'est le plus élevé depuis juin dernier.



Les Bunds finissent bien la semaine, sur une détente de -7Pts vers 2,3250%, nos OAT se contentent de -4,5Pts vers 2,7950% et les BTP italiens de seulement -3,7Pts vers 3,635%.

Outre-Manche, les Gilts effacent -3Pts vers 3,968% et vont terminer la semaine sous la barre symbolique de 4%, soit -13Pts en hebdo... après +12,5Pts la semaine précédente: retour à la case départ (début mars) et même sur les niveaux du 21 janvier.









