Taux: une détente s'opère après le test de niveaux records information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 18:37

(CercleFinance.com) - Séance d'embellie sur l'obligataire à la faveur de chiffres macro indiquant une possible inflexion de l'activité -comme anticipée par le FMI- et de rachats de bons de trésor qui testent des niveaux plus observés depuis 5 ou 7 ans.

Nos OAT qui avaient atteint la barre des 1,40% mardi se détendent de -6Pts vers 1,34%, les Bunds de -6,3Pts vers 0,855%, les Bonos ibériques de -5Pts à 1,800%, les BTP italiens de -4,5Pts à 2,513%.

Les derniers chiffres de la production industrielle en zone Euro sont plus robustes que prévus (+0,7%) mais les prix à la production ont explosé de +31% en mars en Allemagne.

La balance commerciale pour la zone euro se dégrade à -9,4MdsE en CVS au mois de février (après -7,7MdsE en janvier), du fait principalement de l'envol du coût des matières premières.

A quelques heures de la publication du 'Beige book' de la FED (sa feuille de route), les T-Bonds sont également en hausse et le rendement à la baisse de -5Pts à 2,865%.

Le '30 ans' -la référence pour les crédits immobiliers- s'éloigne également des 3,00% testés la veille.



La Fédération nationale des agents immobiliers US (NAR) reporte une chute de -2,7% des reventes de logements anciens aux Etats-Unis en mars (à 5.77 millions de transactions) par rapport à février et de -4.5% par rapport à mars 2021.

La NAR indique par ailleurs que le stock de logements invendus a augmenté de +80.000 pour s'établir à 950.000 fin mars (contre 870.000 en février), ce qui représente 2 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Enfin, le prix médian des logements (majoritairement des maisons) s'établit à 375.300$, soit une hausse de +15% sur un an... à comparer aux 232.000$ du sommet de la bulle immobilière de 2006/2007 (+62%) et aux 155.000$ du creux de la vague de mi 2011 à mi-2012 (+142%).



Rappel : James Bullard, devenu l'un des porte-parole de la Réserve fédérale, a préconisé un taux directeur à 3,50% d'ici à la fin 2022 (ce qui correspond au taux neutre dans l'hypothèse d'une inflation retombée à 3% d'ici 12 mois sur fond de croissance à 3,7%), ce qui suppose des hausses de taux de 50 points à l'issue des six prochaines réunions de la Fed.

De quoi faire exploser 6 fois la bulle immobilière américaine avec des emprunteurs à taux variable étranglés par la plus soudaine remontée des taux hypothécaires du 21ème siècle !