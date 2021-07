Taux : une détente inattendue après un CPI US à +5,4% annuel

(CercleFinance.com) - Nous avons peut-être assisté à l'une des réactions les plus paradoxales des marchés obligataires ces dernières semaines puisque des chiffres d'inflation ('CPI') beaucoup plus impressionnants que prévu (même dans les pires hypothèses) ont provoqué une... détente des taux longs US.

Certes, il y a eu une petite poussée de fièvre de 1,35% vers 1,38% vers 15H00... mais à 15H30, le rendement du T-Bond 2031 était retombé vers 1,3480%, soit son plus bas du jour.

Globalement, on n'observe aucune inflexion haussière des rendements en réaction aux derniers chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

D'après le Département du Travail, ils ont augmenté de 0,9% en juin 2021 en rythme séquentiel et de +5,4% en rythme annuel (+4,5% hors 'éléments volatiles'), au plus haut depuis 13 ans.

Et sur 3 mois, l'inflation atteint +2,6% aux Etats Unis, du jamais vu depuis juin 1982.

Les T-Bonds US effacent ce soir 0,5Pt de rendement vers 1,359% et ils entrainent un mouvement de détente généralisée de ce côté-ci de l'Atlantique avec -1Pt sur nos OAT à 0,035% (0,019% au plus bas), -1Pt sur les Bunds à 1,291% (l'inflation allemande est confirmée à +2,1%) et -2Pts sur les Gilts britanniques à 0,631%.

Plus au Sud, les Bonos se détendent plus nettement de -2Pts à 0,326% et les BTP italiens de -2,5Pts à 0,7120%.

Que du vert sur les marchés obligataires malgré une inflation qui vire au rouge vif.