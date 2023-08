Taux : une détente en Europe, au moment les plus opportun information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - L'embellie du jour sur les dettes de l'Eurozone tombe à point nommé, alors que les pires niveaux de 2023 (2 mars 2023 et juillet 2011) étaient égalés, avec un risque de voir une structure en triangle haussier confirmée par le franchissement des plus hauts depuis 12 ans.



La hausse de rendement du Bund s'est enrayée à 2,75%, soit un retracement parfait du zénith annuel.

Le Bund efface 6Pts à 2,645%, nos OAT -7,5Pts à 3,175% (après une culmination à 3,243%) et les BTP effacent -10Pts vers 4,3050%.



L'embellie a mis beaucoup de temps à se dessiner sur les T-Bonds US qui effacent -2Pts vers 4,3200% après un zénith à 4,366% ce mardi matin.



A noter ce record de rendement sur le '30 ans' US inscrit à 4,4800% avant une petite détente de -2,57Pts à 4,4300%.



Avec des taux hypothécaires au plus haut depuis 20 ans les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier (juillet) : c'est significatif mais ce n'est pas un effondrement avec 4,07 millions de transactions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 406.700$, en progression de 1,9% sur un an (de riches acheteurs qui n'ont nul besoin d'emprunter restent bien présents), et le stock de maisons existantes invendues s'est accru de 3,7% sur un mois à 1,11 million à fin juillet, soit 3,3 mois au rythme d'écoulement actuel.



Avec le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi, les investisseurs espèrent une issue positive à la phase d'aversion au risque qui a récemment secoué les marchés... mais les spécialistes restent dubitatifs.



'Le marché monétaire prévoit que les taux d'intérêt aux Etats-Unis vont rester pendant une grande partie de l'année 2024 au-dessus de 5%, ce qui soutient le dollar (absence de perspective de récession, donc aucune baisse des taux à venir)', expliquent les équipes de DeftHedge.



Outre-Manche, les Gilts s'améliorent (-3,5Pts) mais moins que les Bons du Trésor libellés en Euro : le '10 ans' se tasse un peu à 4,695%.