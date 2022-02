Taux: une décrue s'amorce enfin après 6 semaines de tensions information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - La dégradation des marchés obligataires s'enraye enfin après plusieurs semaines de tension: la hausse des rendements a débuté le 20/21 décembre dernier, tout s'est accéléré le 3 février avec +25Pts de base sur l'ensemble des bons du Trésor en Europe (+30Pts en Italie, +70Pts en Grèce en 3 séances... en mode alerte rouge).



On observe ce mercredi la 1ère détente des taux un peu 'significative' depuis 6 semaines: repli de -5Pts sur les OAT et les Bunds (à 0,67 et 0,2130% respectivement), -9Pts sur les BTP italiens, à 1,76%, sans oublier les 'Bonos' ibériques avec -6Pts à 1,070%, et même score pour les 'Gilts' qui refluent vers 1,431%.



Les analystes revoient un peu leurs anticipations à la lumière des dernières déclarations de Ch.Lagarde, peut-être moins agressives lundi (pas de certitudes sur une hausse de taux au début de l'automne) que lors de la conférence de presse de jeudi dernier (scénario à 2 hausses de taux pas écarté depuis Francfort).



Les rendements des bons du Trésor américain se replient de -3,5Pts en direction de 1,921% sur le 10 ans (2,235% sur le '30 ans') après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau 'plus haut' de deux ans, à presque 1,97% mardi après-midi.



Côté chiffre, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,2% en décembre 2021 en rythme séquentiel, après une progression de 1,7% en novembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les ventes des grossistes américains se sont accrues de 0,2% en décembre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,25, à comparer à un ratio de 1,28 pour la période correspondante un an auparavant.



Les investisseurs se veulent optimistes à la veille de la publication du 'CPI' (l'inflation) aux États-Unis.



Attention toutefois, car un chiffre plus élevé que prévu des prix à la consommation au mois de janvier (7,2%) pourrait renforcer la probabilité d'un sévère tour de vis de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du mois prochain.