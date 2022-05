Taux : un mauvais mois de mai qui se termine dans la douleur information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 18:38

(CercleFinance.com) - Le mois de mai s'achève au plus bas pour nos marchés obligataires qui repiquent du nez après la parution du taux d'inflation annuel dans l'Eurozone : il grimpe à 8,1% en mai, en nette accélération par rapport à 7,4% en avril, selon Eurostat.



L'inflation atteint+8,7% en Allemagne (après +7,8% en avril et 8% anticipé), +9% en Belgique, +9,6% au Portugal).

Elle explose dans les pays Baltes avec +16,4% en Lettonie, +18,5% en Lituanie, et le record, c'est pour l'Estonie avec une inflation impressionnante de 20,1% sur un an.

En France, la dérive des prix semble mieux contenue mais la barre des 5% est atteinte et dépassée (+5,2% sur un an en mai, après +4,8% en avril): en données 'IPCH' (harmonisées pour les comparaisons européennes), l'indice des prix à la consommation augmenterait de 5,8% sur un an en mai, après +5,4% en avril, et croîtrait de 0,7% sur un mois, après +0,5% le mois précédent.



Par ailleurs, après avoir été estimé stable en première lecture fin avril, le PIB de la France en volume s'est finalement contracté de 0,2% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel (après +0,4% au dernier trimestre 2021), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee.



Ce mardi se solde par un décrochage généralisé du marché obligataire : nos OAT se tendent de plus de 8Pts à 1,637% (+1,75,5Pts en mai), les Bunds rééditent leur pire score de 2022 en séance (à 1,141%) et en terminent avec +7,5Pts à 1,120% (soit +18Pts en mai).

Plus au Sud, les BTP italiens affichent +13Pts à 3,12% (+33Pts en mai), les Bonos espagnols +11Pts à 2,23%.



Aux Etats Unis, les T-Bonds affichent également +11Pts à 2,86% : le PMI de Chicago rebondit vers 60,3 contre 55,9 attendu.



Les T-Bonds US voient en effet leur rendement grimper de +10,6Pts vers 1,855%.

La pire performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques (outre-Manche) qui se tendent de +13Pts (comme les BTP italiens) à 2,1200% (soit +22Pts sur le mois écoulé) et le spread s'élargit à +100Pts par rapport aux Bunds.