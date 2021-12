Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: un léger repli annuel, insignifiant face à l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 14:40

(CercleFinance.com) - Légère embellie sur les marchés obligataires européens qui finissent toutefois la semaine en net repli (nos OAT se détendent de -1Pt à 0,193%).

Ambiance également positive outre-Atlantique avec des T-Bonds effaçant -1,5Pt à 1,500%.



Pas de 'stats' au programme ce vendredi naturellement, et quasiment rien à se mettre sous la dent toute la semaine... mais des rumeurs concordantes concernant une poursuite des pénuries de pièces et composants en provenance de Chine.

Le confinement total de Wuhan (200 'cas' d'Omicron pour 12 millions d'habitants) -au mépris de tous les droits humains les plus élémentaires (la nourriture commence à manquer)- signifie de nombreuses ruptures de la 'supply chain' ces prochaines semaines.

Et la généralisation des confinements pourrait se poursuivre jusqu'aux jeux olympiques (du 4 au 20 février), qui chevaucheront la 'golden week' du Nouvel an chinois (du 1er au 8 février): encore une semaine d'arrêt de l'économie chinoise.

Tout ceci risque de déboucher sur de fortes pressions inflationnistes début 2022 et même si la BCE ne bouge pas, les 'taux marché' pourraient se tendre.



Ils ne l'ont pas fait cette année malgré une inflation passée de +0,9% fin décembre 2020 à +5% fin 2021 (soit +400Pts contre +45Pts pour nos taux longs passés de -0,34% à +0,19%, les T-Bonds passant de 0,95% à 1,50%, soit +55Pts pour +500Pts d'inflation), mais ce miracle pourrait ne pas se renouveler.