Taux : un des scénarios les plus singuliers depuis des mois

(CercleFinance.com) - Le scénario est pour le moins contre-intuitif sur les marché obligataires cette année: alors que les 'stats du jour' aux Etats Unis pulvérisent les attentes les plus optimistes (pas de 'fait accompli' qui vaille) les T-Bonds US enregistrent leur plus fort recul en une seule séance depuis des mois (l'unique séance du 26/02 mais cela ne faisait qu'effacer un pic de stress la veille), avec un incroyable -9,7Pts à 1,5390%.

Les OAT accompagnent le mouvement -de façon certes moins spectaculaire- avec une détente de -4Pts à -0,04% et les Bunds affichent -4,1Pts à -0,303% alors que les prix à la consommation sur un an augmentent en France de 1,1% (ceux de l'énergie rebondissent de façon marquée : +4,7%).

En Allemagne, l'indices des prix à la consommation sur 12 mois vient d'atteindre les 2% et une hypothèse de 3% est sérieusement envisagée par certains économiques.

Aux Etats Unis donc, les ventes de détail s'envolent de +9,8% en mars (après -3% en février et +7,6% en janvier quand le consensus tablait sur +6,1%).

Le chiffre hors 'ventes automobiles' pulvérise également les attentes avec +8,4% contre +5,3% attendu.

Plus inattendu encore, les inscriptions hebdomadaires au chômage affichent une contraction de -189.000 à 576.000 alors que le consensus tablait sur 700 à 710.000: c'est le plus faible total depuis début mars 2020.

leur dû.

Les 2 indices d'activité industrielle pulvérisent également les attentes les plus optimistes avec 'l'Empire State' de la FED de New York à +9Pts (26,3 contre 20 attendu), le score le plus élevé observé depuis juin 2018.

L'indice 'Philly Fed' -attendu à -2,5 à 42- grimpe de 44,5 vers 50,2, et la composante 'perspectives d'activité' (à 6 mois) a bondi de +7,5Pts, de 59,1 vers 66,6 en avril.

Enfin, la production manufacturière rebondit de 2,7% en mars, après une chute de 3,7% en février, largement liée aux intempéries et nombreuses coupures de courant ayant privé les entreprises d'énergie.

Les ventes de détail reflètent naturellement l'impact du versement de 325Mds$ sous fore de chèques allant jusqu'à 1.400$ (plan Biden).

'Même si seulement un quart est dépensé (le reste est épargné ou sert à payer des dettes), c'est un coup de fouet au revenu et aux dépenses', souligne-t-on chez Oddo BHF.

La séance fut également très positive au 'Sud' avec des Bonos à -5,3Pts vers 0,363% et les BTP se détendent de -7Pts à 0,712%.

Outre-Manche, les 'Gilts' tentent comme souvent de se caler dans la roue des T-Bonds et ils affichent -8,2Pts à 0,722%.