Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: un bon ISM des services US impacte les T-Bonds (3,34%) information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 18:44

(CercleFinance.com) - La dégradation des marchés obligataires ralentit un peu en Europe mais s'accélérer aux Etats Unis (mais c'est un 'effet rattrapage' car les marchés de taux US étaient clos la veille).



Le rendement du Bund allemand à dix ans s'est nettement dégradé en fin de journée, passant de 1,57% à 1,62% en un après-midi, celui de l'OAT française se tend de +3Pts à 3,225% contre 2,195% la veille.



Plus au Sud, les 'Bonos' se tendent de 2,78 vers 2,91%, les BTP italiens reviennent flirter avec les 4% (3,99% en fin de journée, 3,975% ce soir, soit +235Pts de 'spread' face au Bund).

La BCE devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base après-demain (le consensus table à 60% sur +75Pts de base) et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont nécessaires.



'La BCE semble déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation avant les préoccupations sur la croissance, la configuration macroéconomique reste complexe et les risques politiques élevés', rappelle Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO en amont de la réunion.



Aux Etats Unis, après un pont de 3 jours, le T-Bond 2032 voit son rendement se tendre de +15Pts vers 3,342%, retrouvant ses pires niveaux annuels (3,48% testé le 16 juin durant quelques heures).



Côté chiffres, l'activité du secteur privé américain s'est contractée davantage qu'estimé initialement en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 44,6 en données définitive, après 45,0 en estimation flash et 47,7 pour le mois de juillet.



'Bien que les fabricants aient aussi enregistré un déclin, la baisse a été tirée par les prestataires de services', soulignent les enquêteurs, précisant que le secteur tertiaire a vu son indice chuter de 47,3 à 43,7 d'un mois sur l'autre.

En revanche, l'ISM des 'services' (secteur tertiaire) enregistre un rebond surprise : la dernière enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats fait apparaître une progression de 0,2 point pour atteindre 56,9 le mois dernier, alors même que les économistes prévoyaient un repli vers 55,4.



Ce chiffre indique que l'activité dans le secteur des services s'est accrue pour le 27ème fois consécutif: de quoi conforter la FED dans sa stratégie de combat sans faiblesse contre l'inflation, ce qui devrait se traduire par une 3ème hausse de 75Pts le 21 septembre prochain.