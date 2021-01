Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : très nette dégradation en Europe, TBonds US à 1, 175% Cercle Finance • 12/01/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Rien à se mettre sous la dent pour les marchés de taux côté statistiques, à part un chiffre 'mineur' : l'indice NFIB du moral des petites entreprises ressort en net repli à 95,9 en décembre contre 101,4 en novembre (ce qui n'a pas empêché le Russell-2000 de battre records sur records fin 2020). La tension des T-Bonds se poursuit, le rendement du '10 ans' a franchi les 1,17%, et cela pourrait être lié aux déclarations de Raphael Bostic (FED d'Atlanta) qui soutiendrait une réduction des injections monétaires au 2ème semestre si l'économie US redémarre. En Europe, les Bunds se dégradent de +3Pts à -0,465%, nos OAT de +3,5Pts à -0,255%. Plus au Sud, la situation est bien pire, l'aversion au risque s'accélère avec des Bonos qui affichent +5Pts à 0,113% et les BTP italiens décrochent brutalement, le rendement grimpant symétriquement de +8,5Pts vers 0,625%. C'est la pire journée sur les marchés obligataires européens depuis 2 mois.

