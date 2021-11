Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : très légère tension après communiqué FED sans surprise information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 19:24









(CercleFinance.com) - La FED annonce exactement ce à quoi les marchés s'attendaient à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire: le terrain d'un 'tapering' de -15Mds$/mois avait été bien préparé et il n'y a aucun effet de surprise. Les rachats de Bons du Trésor vont être réduits de -10Mds$/mois, les autres 'instruments' de -5Mds$/mois. Pas d'annonce sur une 1ère hausse de taux mais les marchés s'accordent déjà sur un 1er resserrement dès le mois de juillet 2022. Les T-Bonds ne réagissent guère : ils se tendent de +2Pts (en plus de 2Pts en première parte de séance), soit +4Pts en tout vers 1,587%. Le rendement du '30 ans' US se tend vers 1,985% contre 1,96% avant l'annonce. Les taux longs US avaient commencé à se redresser avant même une avalanche de chiffres dans l'après-midi : l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé fait état de 571.000 créations d'emplois en octobre, après les 523.000 créations de septembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 568.000). Les créations de postes en octobre se sont largement concentrées dans les 'services' (+458.000 dont 185.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que le secteur de la production de biens en a créés 113.000. La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré davantage qu'estimé initialement en octobre selon IHS Markit, son indice PMI composite ressortant à 57,6 en donnée définitive contre 57,3 en estimation 'flash', et après 55,0 en septembre. La croissance du seul secteur des services aux Etats-Unis s'est fortement accélérée : le PMI est passé de 54,9 en septembre à 58,7 en octobre (révisé de 58,2 en estimation flash). Confirmation avec l'indice non manufacturier de l'Institute for Supply Management : l'ISM des 'services' grimpe de 61,9 à 66,7 d'un mois sur l'autre. Enfin, dernier chiffre paru ce mercredi, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +0,2%, pour un seizième mois sur 17 en septembre. Pas de chiffres marquants en Europe, la détente l'emporte avec environ -1Pt sur les Bunds et OAT à 0,1830% et -0,1680% respectivement, les échanges ont été très calmes et peu volatiles. Le rendement des BTP italiens a fini inchangé vers 1,045%... mais il repasse sous celui des Gilts britanniques qui se sont au contraire dégradés de +4Pts à 1,0760%.

