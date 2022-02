Taux: très belle séance sur l'obligataire, T-Bonds à -12Pts information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Belle fin de séance marquée par une remontée de tous les marchés, actions et obligations alors que les places asiatiques avaient donné le ton ce matin (Tokyo a fini en hausse de +0,2%, Hong-Kong et Shenzhen de +0,3%), imitée par les indices US, avec un Nasdaq qui gagne 0,4% et un Dow Jones remonté de -1,5% à -0,4, le S&P500 revenant à l'équilibre.



Les marchés semblent continuer de faire le pari que la diplomatie va triompher et amener la Russie sur la voie de la désescalade, alors qu'Ursula von der Leyen réitère que l'Ukraine a vocation à rejoindre l'UE (qui en a fait officiellement la demande cet après-midi).

Et V.Zelensky agite de surcroît le chiffon rouge de l'adhésion à l'OTAN alors que des pourparlers se tiennent au même moment entre négociateurs ukrainiens et russes sous l'égide de la Biélorussie (2ème round ce soir).



Les taux se détendent fortement et il est difficile d'évaluer ce qui relève de l'anticipation de banques centrales moins agressives devant une inflation qui sera de toute façon presque impossible à contenir en montant le loyer de l'argent et ce qui relève d'une poursuite des 'achats de précaution' dans un contexte géopolitique toujours très tendu... même si le sang froid prévaut ce soir.

Nos OAT efface -9,4Pts à 0,616%, les Bunds -8,6Pts à 0,140%, les BTP italiens -10,5Pts à 1,742%, les Bonos espagnols -8,5Pts à 1,1350%.



Outre Atlantique, les T-Bonds surprennent avec une détente de -12Pts à 1,864% (ex-résistance de la mi-janvier).



Les marchés se situent à la croisée des chemins : l'Europe a frappé très fort la Russie, ses banques, ses oligarques au portefeuille (krach sans précédent de -50% de la Bourse de Moscou jeudi et qui est restée fermée ce lundi pour éviter une panique, effondrement de -40% du Rouble en matinée), ce qui peut mener soit à un succès diplomatique soit à une dangereuse escalade, car l'Europe prévoit d'envoyer en parallèle près de 500 ME d'armes létales et d'équipements militaires afin d'appuyer la résistance ukrainienne.



C'est un moment charnière pour notre Union', a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Certains pays de l'UE annoncent autoriser le départ de combattants pour l'Ukraine, ce qui serait une 'guerre par procuration' qui risque d'entrainer les relations bilatérales vers le 'point de non-retour' a averti V.Poutine.