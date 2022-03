Taux : timide embellie, l'inversion de la courbe US persiste information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 18:36

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires se sont légèrement détendus après leur forte dégradation des dernières 48H... mais ils restent proches de leurs pires niveaux de l'année : nos OAT affichent 0,9400% contre 0,965% la veille, un niveau bien supérieur au précédent 'pic' de 0,8% de février (à comparer avec -0,05% le 20/12/2021).

Les Bunds effacent -4Pts à 0,466%, les BTP italiens -5Pts vers 1,9850%, les Bonos espagnols -6Pts à 1,37%.

En ce qui concerne les 'Gilts' britanniques, l'annonce d'une inflation record n'a pas trop pesé avec une surprenante détente du '10 ans' de -7Pts à 1,638%.

Pourtant, l'office national de statistiques annonçait ce matin que les prix à la consommation au Royaume Uni ont grimpé à un rythme annuel de 6,2% en février, un taux en forte progression de 0,7 point par rapport à celui du mois précédent et atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans.



Aux Etats Unis, le Département du Commerce a publié un recul de 2% des ventes de logements neufs au mois de février, à 772.000 'CVS', contre 788.000 en janvier (révisé de 801.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 400.600 dollars le mois dernier. A 407.000 à fin février, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait 6,3 mois au rythme d'écoulement actuel.

Les T-Bonds n'ont guère réagi et se détendent de -3,5Pts à 2,345%, le '30 ans' efface -4Pts à 2,55%, toujours en situation d'inversion de courbe par rapport au '20 ans' à 2,68%.

Et le '10 ans' reste en inversion par rapport au '3 ans' (2,34%), au '5 ans' (2,36%) et au '7 ans' (2,3850%).



'L'avertissement de Jerome Powell sur une hausse de taux de 50 points de base a nourri une vague vendeuse de deux jours sur les actifs à revenu fixe, tandis que les marchés actions sont restés confiants dans la croissance économique', rappelle Liberum.



'En dépit de rendements en hausse et d'un aplatissement supplémentaire de la courbe des rendements en Allemagne et au Royaume Uni, les technologiques et financières ont surperformé en Europe, alors que l'énergie et les matériaux sont restés à la traine', poursuit-il.