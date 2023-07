Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : timide embellie de fin de séance, sauf sur Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 18:49

(CercleFinance.com) - Début de semaine calme marqué par d'étroites fluctuations au sein du compartiment obligataire, faute d'élément faisant office de 'market movers'.



Le seul chiffre inscrit au tableau était 'mineur' et il n'a rien révélé : il s'agit des stocks des grossistes US qui ont stagné en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce américain, après un repli de 0,3% le mois précédent (donnée révisée, l'annonce initiale ayant fait part d'un repli de 0,1% en avril).



Les T-Bonds US sont restés longtemps inchangés à 4,046/4,0500% avant qu'une détente s'opère en fin d'après-midi : -5Pts à 3,998%.



Pas d'embellie en Europe durant 80% de la séance : +2Pts sur nos OAT à 3,2080%, +1,5Pt sur les Bund à 2,651%, +3Pts sur les BTP italiens à 4,385%... puis un retour à la case départ ce soir à 3,185%, 2,633% et 4,3650% respectivement.

Les 'Gilts' britanniques ont poursuivi leur dégradation avec +4,5Pts à 4,685%.



La semaine sera dominée par la parution de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis de 1er plan pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation allemande et française, ou encore la production industrielle en zone euro.



'Le compte rendu de la BCE sur sa réunion de juin (jeudi) sera une autre publication intéressante, compte tenu de l'hypothèse, renforcée ces derniers temps, d'une hausse de taux directeurs en septembre', pointe aussi Deutsche Bank.