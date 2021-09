Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : timide embellie à la veille de la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 18:53









(CercleFinance.com) - Le franchissement du palier technique des 1,3600% n'est pas encore acquis: les T-Bonds effacent -1,8Pts à 1,353% après avoir ricoché sous 1,3800%. C'est plutôt rassurant mais il n'y avait pas de raison d'assister à une seconde séance de dégradation des T-Bonds, l'agenda macro-économique du jour étant particulièrement léger. Les jobs disponibles font un bond de 9,5 millions vers 10,9 millions au mois de juillet : le creusement de l'écart s'explique par la difficulté de recruter des candidats dans les secteurs de la restauration et la grande distribution, mais ça devrait changer en septembre avec la suppression des aides fédérales en faveur des chômeurs. En France, les investisseurs ont pu prendre connaissance des statistiques de la balance commerciale de l'Hexagone, faisant ressortir un déficit de 6,96 milliards d'euros au titre de juillet 2021, contre 6,05 milliards en juin, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes. Le rendement des OAT reflue un peu, de 0,024% vers 0,01%. Nos OAT se détendent, mais avec un repli de -1,5Pt, le rendement demeure positif, à +0,017%. Les Bunds en revanche, ne s'améliorent que de +0,8Pt à -0,325% et plus au sud, les écarts sont du même ordre que celui observé à Paris : -1,5Pt à 0,364% sur les Bonos ibériques et 0,756% sur les BTP italiens. Une certaine sérénité renait après le trou d'air -un peu inexpliqué- de la veille alors que la conférence de presse de Christine Lagarde pourrait permettre de lever quelques incertitudes quant à la stratégie de politique monétaire de la BCE. 'Les craintes que les banques centrales commencent à réduire leurs achats d'actifs semblent avoir un peu entamé la confiance des investisseurs, notamment en vue de la décision de la BCE de demain, qui pour beaucoup devrait lancer le début du processus avec une inflation à son plus haut niveau en près d'une décennie', prévient Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank. Enfin, les Gilts britanniques font cavalier seul avec une dégradation de +1Pt à 0,7510%... ce qui les ramène au même niveau que les BTP italiens.

