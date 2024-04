Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: testent les pires niveaux depuis début ou fin novembre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 20:03









(CercleFinance.com) - La remontée des rendements obligataires se poursuit, inexorablement, peu importe que les indices boursiers montent ou baissent, que le climat géopolitique se tende ou s'apaise.

La chute de -1,5% du CAC40 ou de l'Euro-Stoxx50 n'a pas entrainé d'arbitrage au profit des bons du Trésor, placements typiquement 'risk-off' et le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, se tend de +6Pts autour de 2,491% (2,51%, au plus haut depuis le 28/11/2023), nos OAT renouent avec les 3% (+6Pts à 3,008), les BTP italiens affichent +7,3Pts à 3,909%.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans grimpent encore de +5Pts à 4,68%, un pic de presque cinq mois (et +83Pts depuis le 1er janvier), le '30 ans' prend +3 Pts à 4,770% mais a culminé à 4,800% (4,765% ce soir), le '2 ans' affiche +6Pts et tutoie les '5%' (5,0100% au plus haut : tous les gains depuis le 5 novembre sont effacés).



La hausse du '30 ans' (+75Pts depuis le 1er janvier) semble avoir fortement pénalisé l'immobilier aux US : le Département du Commerce fait état d'un plongeon de 14,7% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, à 1.321.000 en rythme annualisé, après un bond de 12,7% en février.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont chuté pour leur part de 4,3% à 1.458.000 le mois dernier.

Enfin, les achèvements de logements ont décroché de 13,5% à 1.469.000 (pas de 'facteur météo' pour expliquer ce repli).



La production industrielle des Etats-Unis a de nouveau augmenté de 0,4% en mars (tout comme en février), avec notamment un bond de 3,1% de la production automobile (véhicules et équipements).



Toujours selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est accru de 0,2 point à 78,4% en mars, soit un niveau inférieur de 1,2 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



En Europe, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs et des analystes financiers en Allemagne, a grimpé de 31,7 vers 42,9 et atteint en avril un niveau qu'il n'avait plus touché depuis 2 ans, suggérant que la première économie d'Europe est en passe de sortir de l'ornière.



La composante des 'conditions actuelles' ne s'est pourtant que légèrement améliorée de 1,3 point, à -79,2, alors que les analystes anticipaient une reprise plus prononcée, autour de -76.



Le ZEW attribue la remontée de son indice de confiance au redressement de l'économie mondiale, la moitié des personnes interrogées dans le cadre de son étude ayant déclaré attendre un rebond de l'activité à un horizon de six mois.

La récente appréciation du dollar face à l'euro conduit par ailleurs les participants à l'enquête à prévoir un rebond des exportations allemandes à l'avenir, explique l'organisme.

Mais le FMI émet un sérieux bémol : il se montre inversement plus pessimiste sur la croissance germanique en 2024 (+0,2% au lieu de +0,5%) et en 2025 (+1,3% au lieu de +1,6%)... et même les 0,2% qu'il consent s'avère encore supérieur à la moyenne des anticipations des divers instituts économiques.







