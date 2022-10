Taux: test des pires niveaux en 14 ans, les GiltsUK plongent information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 19:40

(CercleFinance.com) - Nouvelle mauvaise journée sur les marchés obligataires (les T-Bonds y ont échappé, c'était jour férié aux Etats Unis, seul W-Street a rouvert) où la tension des taux poursuit sur sa lancée de vendredi (post-NFP).

Nos OAT se sont sérieusement dégradées cet après-midi avec +10Pts à 2,90% (2,934% au plus haut) et les Bunds ont une fois n'est pas coutume connu des pertes plus sévères avec +15Pts à 2,344% (pire niveau depuis 11 ans) : l'Allemagne va en effet mettre le paquet pour soutenir ses entreprises, contrôler les prix de l'énergie... et serait même d'accord pour participer à une émission de dettes mutualisées dont l'Italie serait la première bénéficiaire.

De fait, les BTP font cavalier seule à la hausse avec une forte détente de 4,70 vers 4,62%.

Les 'Bonos' espagnols en revanche se sont tendus de +9Pts à 3,50%.



La pire performance du jour revient une fois de plus aux 'Gilts' britannique qui se font littéralement tabasser avec +30Pts à 4,52%: ils renouent avec les pires niveaux affichés le 28 septembre dernier (jour du 'flash krach').

La Bank of England avait annoncé qu'elle cesserait d'intervenir (soutenir) les émissions de 20 à 40 ans ce vendredi 14 octobre...mais vu la tournure des événements, si elle baisse sa garde, ce sera la curée sur la dette britannique qui affiche ses pires rendements depuis juin 2008, voir mai 2002... ou même septembre 1998. .



Elle devrait poursuivre son action au moins jusqu'à sa prochaine réunion de politique monétaire du jeudi 3 novembre.



Aucune statistique n'était attendue ce lundi : les opérateurs peinent à digérer le rapport sur l'emploi américain publié vendredi.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds varient peu en transactions électroniques (étroites fluctuations autour de 3,88/3,89%), mais c'est non significatif car le marché obligataire était fermé pour cause de Colombus Day.