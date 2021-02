Taux : test des 1,20% par les T-Bonds, BTP italiens 'bull'ish

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est peut-être fait peur l'espace d'un début de matinée avec des taux longs US faisant une incursion vers 1,2000% et battant un nouveau record depuis mi-mars 2020 (avec un éphémère pic de volatilité à 1,283%) tandis que 6 indices US battaient des records absolus dès l'ouverture de cette cession de lundi.

Après ce nouveau zénith annuel, quelques rachats se sont matérialisés, ramenant le rendement de 1,1700% vendredi soir à un 1,1580% qui rassure un peu... car au-delà de 1,20%, cela signifie clairement une prépondérance des anticipations inflationnistes sur la croyance dans la capacité de la FED à maintenir durablement des taux bas.

Aucune statistique au calendrier aujourd'hui et peu de commentaires sur l'interview de Christine Lagarde dimanche sur BFM: elle a précisé les dernières projections des économistes de la BCE avec une croissance anticipée à +3,8%... si la campagne de vaccination permet de terrasser le Covid.

Si tel n'est pas le cas, la BCE garde son bazooka sous la main : elle déjà prévu d'injecter 1.850MdsE jusqu'en mars 2022 et se réserve la possibilité d'en faire plus, tout espérant que l'enveloppe initiale ne sera pas intégralement dépensée si l'économie de l'UE repart cet été.

En Europe, calme plat sur nos OAT qui nt fini à -0,224% et même stagnation pour les Bunds à -0,444%.

La meilleure performance du jour pour les BTP italiens 8Pt à 0,506% suite au ralliement de l'eurosceptique Matteo Salvini au gouvernement Draghi: 'Je laisse volontiers les étiquettes de pro-européen ou anti-européen à d'autres.

Il a expliqué : je suis une personne très pragmatique, très concrète. Nous discuterons (avec Mario Draghi) de taxes et de bureaucratie, de comment redémarrer les chantiers arrêtés et donner du soutien aux familles, aux commerçants et aux entrepreneurs'.

A une autre question portant sur son entrée au gouvernement, il n'a pas fait part de son éventuel revus, contrairement à l'ex Président du Conseil, Giuseppe Conte qui cède sa place à l'ex-patron de la BCE.

Les Gilts Britanniques se détendent enfin un peu, de -2Pts à 0,475% après avoir connu la semaine dernière une hausse de 16,5Pts de base et de +34Pts depuis début janvier, la pire dégradation hebdo depuis fin septembre 2019. Le rendement des Gilts se maintient au-dessus des 0,425%, avec les 0,79% de début décembre 2019 en ligne de mire.