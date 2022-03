Taux: tensions tous azimuts, record de 40 mois, Gilts +13Pts information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 17:44

(CercleFinance.com) - L'inflation n'est apparemment plus un 'sujet' pour les bourses occidentales mais en demeure un pour les marchés obligataires: le pétrole a repris +15% en une semaine dont +5% ce lundi vers 114$/baril sur le 'Brent', +5,5% vers 109$ sur le 'WTI'.

Le PPI allemand a d'ailleurs grimpé de +1,4% à 25,9% en février (+10% en données 'core') avec l'impact d'une hausse de +68% des prix de l'énergie en 2022.

Si les bourses européennes ne lâchent -quasiment- rien après +6% la semaine passée, les Bunds affichent +8Pts à 0,455%, nos OAT se tendent par le même écart à 0,905% et les BTP italiens rajoutent +10Pts à 1,985%.

Nos bons du Trésor accusent ainsi une hausse de +25Pts en 10 jours et surtout se retrouvent à des niveaux plus observés depuis fin octobre/début novembre 2018 (cela fait 40 mois).

Outre-Manche, les Gilts enregistrent la dégradation la plus spectaculaire avec +13Pts vers 1,63%: les opérateurs oublient leur scénario de 'modération' de la BoE pour cause d'incertitudes géopolitiques.



Les T-Bonds US prenaient +5Pts de base pour inscrire un nouveau record annuel à 2,24% dans l'attente d'une une prise de parole de Jerome Powell cet après-midi vers 17H : certains spécialistes n'écartent pas la tenue d'un discours de fermeté face à l'inflation, avec une possible accélération des hausses de taux à +50Pts lors des prochaines réunions, puis un ralentissement cet automne afin de mesurer les effets de la première salve de hausse des taux.



A partir de mercredi, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques européennes, dont les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni, et les indices PMI flash d'IHS Markit.



Aux Etats-Unis, outre l'indice PMI flash, doivent paraitre les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et l'indice de confiance UMich.