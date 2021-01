Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : tensions aux US malgré la pire récession depuis 1946 Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - Séance plutôt négative sur les marchés de taux: dégradation marginale en Europe, plus impulsive aux Etats Unis. La détente des taux longs US s'est interrompue au contact du seuil symbolique des 1,00% (breve incursion vers 0,996%) et c'est 'machine arrière toute' ce jeudi, alors que le Dow Jones reprend 2,2% et le S&P500 +1,8%: les rendements se retendent de +4Pts, ce qui efface toute l'embellie observée la veille. La conférence de presse de la FED de mercredi soir n'a pas eu d'impact notable: la majorité des économistes s'attendaient à un 'statu quo' de la part de la banque centrale, c'est-à-dire à une prolongation de sa politique ultra-accommodante... sur fond d'incertitude sur la vitesse à laquelle les vaccinations permettront un 'retour à la normale'. Jerome Powell a éludé les question portant sur la tempête spéculative qui s'est déchaînée sur Gamestop, AMC, Nokia, ainsi que celle portant sur l'éventuel lien entre la volatilité des marchés et la politique monétaire ultra-accommodante. Cette séance de jeudi a été dense en matière de publications 'macro' avec la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis: il a augmenté comme prévu de +4% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, après un rebond de 33,4% (chiffre définitif) le trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, la contraction atteint -3,5% (du jamais vu depuis 1946 avec la démobilisation), soit 1% de plus qu'en 2009 (-2,5%). Ce même Département du Commerce annonce un rebond de +1,6% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en décembre après un plongeon de 12,6% en novembre 2020: le consensus tablait sur une embellie de +5%. Bonne surprise en revanche du côté du chômage hebdo: les inscriptions ont diminué de -67.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 847 000. La moyenne mobile sur quatre semaines se redresse de +16.250 à 868.000. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de -203.000 la semaine précédente, à 4.77 millions. L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse de 0,3% le mois dernier, à 109,5 (contre +0,2% anticipé) après des progressions de 0,7% en novembre et de 0,9% en octobre. Globalement, ces chiffres ne traduisent de réelle amélioration de la situation 'macro' fin 2020/début 2021 : le marché du travail se porte un peu mieux, la confiance des consommateurs est au zénith... mais beaucoup d'espoirs sont placés dans les vaccins, trop peut-être. Eu Europe, bis repetita : la journée a été calme avec une nouvelle stagnation de nos OAT (à -0,305%) et sur les Bunds (+1Pt à -0,535%, retour sur les niveaux de mardi). Les Bonos espagnols ont également fait du sur-place à 0,0750% et le '10 ans' italien est resté inchangé à 0,615%. Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +2,5% vers 0,295% après 3 séances consécutives de stagnation vers 0,27%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.