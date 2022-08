Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: tensions après propos J.Powell, les Gilts UK résistent information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - Ce lundi, première séance d'après sommet de Jackson Hole : les propos 'hawkish' de Jerome Powell font réagir -négativement- les marchés obligataires.

L'OAT affiche +11Pts de base à 2,1130%, le Bund +10Pts à 1,4980% et les BTP italiens se dégradent de +12Pts à 3,800%.

Le 'spread' BTP/Bund remonte ainsi à +230Pts, le spread avec les Bonos espagnols reste stable vers +120Pts (les Bonos affichent +10Pts à 2,70%).



La meilleure performance du jour revient aux Gilts britanniques qui parviennent à ne quasiment pas reculer (hausse de 1Pt symbolique à 2,615%).



Aux US, les T-Bonds US -premiers concernés par J.Powell et son 'le boulot doit être fait'- se tendent de +8Pts à 3,1150%.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a réaffirmé vendredi dernier à l'occasion du symposium de Jackson Hole que la banque centrale comptait utiliser 'vigoureusement' tous ses outils pour combattre l'inflation.

Le président de la Réserve fédérale a reconnu que cette lutte contre l'inflation risquait de freiner la croissance de façon durable et de faire souffrir les ménages américains.



Une 3ème hausse de +75Pts est dans les tuyaux pour septembre et 2 autres (2 X 25Pts) sont attendues avant fin 2022.

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire : cette semaine s'annonce chargée en indicateurs économiques avec les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendus mercredi.

Le suspens culminera vendredi avec la statistique des créations d'emplois aux Etats-Unis, toujours très suivie par les investisseurs.